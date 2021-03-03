Lefke'de elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK'in açıklaması şu şekilde:

03 Mart 2021 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ve Cengiz Topel Anıtı bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.