Lefke'de eylemde arbede çıktı!

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, “Yarım kalan Güzelyurt-Lefke duble yolunun yıllardır tamamlanmaması" sebebiyle eylem düzenledi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu düzenledikleri eylemde yolu kapatıp açıklama yapmak isteyince aksayan trafiği düzenlemek isteyen polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Polisin eylemcilere müdahale etmesi ve yolu açmak istemeleri üzerine eylem yapan vatandaş yolu kapatmak için direndi. Eylem yapmak için izin aldıklarını belirten vatandaşa polisin cevabı “Böyle bir hakkınız yok, yolu kapatamazsınız” oldu.