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Lefke’de ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapıldı

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Lefke Belediyesi ile Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi koordinatörlüğünde Lefke bölgesinde Covid 19 pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı. 
Lefke’de ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapıldı

Lefke Belediyesi ile Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi koordinatörlüğünde Lefke bölgesinde Covid 19 pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelere gıda yardımı yapıldı. 

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aziz Kaya başkanlığındaki Lefke Belediyesi ile Emel Yılmaz başkanlığındaki Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi üyelerinin organizasyonunda Lefke bölgesinde Covid 19 Pandemi nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda yardım paketi dağıtımı yapıldı.600600p22462ednmainimg-e-m-lefke-yardim-1.jpg

Gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 350 gıda paketi cuma günü ihtiyaçlı kesimlere ulaştırıldı.

Organizasyon ve dağıtım esnasında, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya,  Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi” Kurucu Başkanı Emel Yılmaz ile  kurucu üyelerden UBP Lefke Meclis Üyesi Naciye Özesat, kurucu üye YDP Lefke Kadın Kolları Başkanı Ömür Basmacı da  hazır bulundu.

e-m-lefke-yardim-3.jpgLefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya gıda yardımlarının yapılmasında katkı koyan;  KKTC Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’a, KKTC Süt İmalatçıları Birliği olarak katkı koyan Gülgün Süt Ürünleri’ne, Avunduk Süt Ürünleri’ne  Reha Süt Ürünleri’ne M. Başler Süt Ürünleri’ne  Arden Gıda’ya Pak Süt’e  Birel Sütçülük’e , Şevket Seren’e Taylan Süt Ürünleri’ne Gülünce Hellimleri’ne Cihan Ser’e, KKTC  Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen’e, Les Ambassadeurs adına Halil Falyalı’ya, Ramadan Cemil İşletmeleri’ne, Hacı Ali  İşletmeleri’ne,  Luman Çilekleri adına Gülşen Luman’a ve Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi Başkan ve üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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