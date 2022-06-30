Lefke’de Kadın Üretici Pazarı Kuruluyor…

2014 yılından beri Lefke ve Köyleri’inde üretilen ürünlerin tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması ile ilgili çalışmalar ve eğitimler düzenleyen Lefke Belediyesi'nin destekleri ile ilk kez Yedidalga Halk Plajı’ndagerçekleştirilecek etkinlik her ayın ilk pazarı organize edilerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Ziyaretçilerine Lefke ve Köylerine özgü tarımsal ürünlerin, macunlar, reçeller ve Kıbrıs Kültürüne ait el işlerinin sunulacaktır.

Lefke Belediye Başkanı Sn Aziz Kaya, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, ekonomik refahın ancak eğitimle mümkün olduğunu sunmaktayız. Bu kapsamda da bölgemizin mevcut kaynaklarını ve potansiyelinin de farkında olarak çeşitli çalışmalar ve projeler geliştirilmiştir. Projeler kapsamında uzmanlar tarafından markalaşma, pazarlama gibi eğitimlerin yanında ulusal ve uluslararası festivallere katılımın sağlanması ile üreticilerimizin görünür olmasına katkı sağlanmıştır. Günümüzde üretimden vazgeçmeyen ve ürettiği ürünler ile biz burdayız diyerek bir araya gelen üretken kadınlarımızın farklı oluşumlar ile ülkenin ilk kadın kooperatifini kurmaları, kadın insiyatiflerinin ve derneklerinin bir araya gelerek kadın üretiminin ekonomiye katılmasının teşviki için üretici pazarları kurma noktasındaki talepleri bizleri gururlandırmak ve bu konudaki inancımızın artmasına sebep olmaktadır. Ülkenin üretim kanallarının yok olma noktasına geldiği ve üretici gruplarının gün geçtikçe üretimden vazgeçtiğini gözlemlerken, Lefke ve Köylerinde bu tür birliktelikler ile üretimden kopmayan ve üretilen ürünlere sahip çıkarak Pazar bulmaya çalışan tüm örnek kadınlarımıza elimizden geldiğince desteklerimizin devam edecektir. Bu Pazar herkesi Lefke Cittaslow Üreten Kadınlar Pazarına bekliyoruz.”