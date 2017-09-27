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Lefke'de korkutan kaza

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Lefke'de korkutan kaza
27.09.2017 tarihinde, saat 14:30 sıralarında,  Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde Umut GÜNAYDIN (E-20),  yönetimindeki PG 351 Z plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon ...

Trafik Kazası

27.09.2017 tarihinde, saat 14:30 sıralarında,  Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde Umut GÜNAYDIN (E-20),  yönetimindeki PG 351 Z plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu,   o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Bahadır ONUK (E-63)  yönetimindeki TFF 710 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan PG 351 Z plakalı araçta yolcu bulunan Nahsen ATEŞ (E-20) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, PG 351 Z plakalı araç sürücüsü Umut GÜNAYDIN (E-20) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Delil KARDAŞ (E-21) ve Agit CENGİŞ (E-19) ile  TFF 710 plakalı araç sürücüsü Ali Bahadır ONUK  kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip, Agit CENGİŞ (E-19) acil serviste, diğer yaralılar ise vücutlarının muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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