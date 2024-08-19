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Lefke’de LAÜ Yerleşkesi Yanında Bulunan 11 Dönümlük Devlet Arazisi LAÜ Kullanımına Verildi

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Lefke’de, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yerleşkesi yanında bulunan Maliye Bakanlığı’na bağlı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne ait 11 dönümlük devlet arazisi LAÜ kullanımına verildi.
Lefke’de LAÜ Yerleşkesi Yanında Bulunan 11 Dönümlük Devlet Arazisi LAÜ Kullanımına Verildi

Protokol Maliye Bakanlığı’nda, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen arasında imzalandı.

Burada, Maliye Bakanlığı bürokratları ile LAÜ Genel Sekreteri de hazır bulundu. 
İmzalanan protokol gereğince, Lefke’de bulunan devlete ait 11 dönümlük arazi LAÜ’nin kullanımına verildi. 

BEROVA
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC’nin en güzide üniversitelerinden biri LAÜ’nin bir devlet üniversitesi olarak, yıllar içerisinde özellikle son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, bununla birlikte hem Lefke’nin çehresinin değiştiğini, hem de yetiştirdiği nitelikli öğrenciler ile tüm dünyaya açıldığını, bunun yanı sıra özelde bölge, genelde ise ekonominin tamamına büyük katkı sağladığını belirtti. 

Berova; “LAÜ’nin gelişimi ve genişleyebilmesi adına devlete ait 11 dönümlük araziyi üniversitenin kullanımına vermiş bulunmaktayız. 
Böylesi güzide bir devlet üniversitesini desteklemek adına yaptığımız bu protokol ile büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de LAÜ şimdi olduğu gibi başarısını artırarak devam eder. KKTC Yüksek Öğrenim ve ekonomisine katkılarını sürdürür” dedi. 

YÜKSELEN
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında LAÜ’nün öneminden bahsetti. 

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Yükselen, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın göreve geldiği günden bu yana LAÜ’ye gerek maddi katkı, gerekse manevi desteğinin küçümsenemeyecek boyutta olduğunu, bugünse imzalanan protokol ile üniversitenin gelişimine katkı sağlandığını, verilen destek sayesinde büyük bir atılım içerisinde olduklarını vurgulayarak, şahsı, kurumu ve bölge halkı adına müteşekkir olduklarını söyledi.

 

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