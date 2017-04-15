Lefke’de Pazartesi “Turizmde Markalaşma ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu eğitim

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitim, Umay Yılmaz Kutay tarafından Lefke belediye binasında 09.30-16.00 saatleri arasında verilecek.
The Management Center tarafından düzenlenen eğitimin halka açık olduğu belirtildi.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitim, Umay Yılmaz Kutay tarafından Lefke belediye binasında 09.30-16.00 saatleri arasında verilecek.
The Management Center tarafından düzenlenen eğitimin halka açık olduğu belirtildi.
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