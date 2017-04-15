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Lefke’de Pazartesi “Turizmde Markalaşma ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu eğitim

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Lefke’de Pazartesi “Turizmde Markalaşma ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu eğitim
Lefke’de Pazartesi günü “Turizmde Markalaşma ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu eğitim verileceği bildirildi.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitim, Umay Yılmaz Kutay tarafından Lefke belediye binasında 09.30-16.00 saatleri arasında verilecek.

The Management Center tarafından düzenlenen eğitimin halka açık olduğu belirtildi.

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