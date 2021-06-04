Çevre Koruma Dairesi ekipleri, Lefke’deki marketlerde, plastik poşet denetimleri gerçekleştirdi.

Lefke’de plastik poşet denetimleri gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ekiplerince, rutin bir şekilde gerçekleştirilen, 18/2012 sayılı çevre yasası altında ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetim tüzüğüne göre; 15-50 mikron kalınlıkta plastik torbalardan ücret alınması hususuna yönelik denetimler devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Lefke Şubesi personelleri tarafından Lefke’deki marketlerde, ambalaj ve ambalaj atıkları tüzüğüne göre, poşet kullanımının tüzüğe uygun şekilde yapılıp yapılmaması konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda, tüzüğün gerektirdiği kurallara uyulduğu tesbit edildi.