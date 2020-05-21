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Lefke'de sosyal mesafe olmadan maskesiz toplantı!

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Lefke'de sosyal mesafe olmadan maskesiz toplantı!
Lefke'de sosyal mesafe olmadan maskesiz toplantı!

Lefke’de, yangın önlemleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş başkanlığında gerçekleşen toplantıLefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda yer aldı.

Toplantıya ayrıca Lefke Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilatı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Gemikonağı İtfaiye Şubesi, Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi Müdürlüğü, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, K.T.B.K.14. Mekanize Alay Komutanlığı, ve G.K.K 2. Alay Komutanlığı S.İ.H.İ.B Bölge Müdürlüğü’nden temsilci katıldı.

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