 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Lefke'de yangın!

» »
Lefke'de yangın!
Lefke'de yaşanan olayda, can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (19.03.2017), saat 12.00 sıralarında, Lefke'de Hüsne Haymalı'ya ait evin batı kısmında bulunan avlu içerisinde kazanda su ısıtıldığı sırada, şiddetli esen rüzgardan ateşin dal parçalarına sıçraması ve alev alması sonucu bir yangın meydana geldiği kaydedildi.

Çıkan yangın sonucu, 5 adet portakal ağacı kısmen, 16 adet plastik boru ve yaklaşık 1 ton kesilmiş odun kısmen yandığı, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LEKAD: “Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili sözlerinden güven duyduk, mutlu olduk”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:03
  • Lefke Belediyesi yılbaşı etkinlikleri düzenledi29 Aralık 2016 Perşembe 14:39
  • Başbakan Özgürgün, bugün Lefke’de halka buluşuyor28 Aralık 2016 Çarşamba 11:27
  • Lefke artık bir ilçe!22 Aralık 2016 Perşembe 14:17
  • Gemikonağı’ndaki maden atıkları konusunda "ret" kararı15 Aralık 2016 Perşembe 16:40
  • “2017 yılında muhtemel bir referandum gündeme gelecek”26 Kasım 2016 Cumartesi 15:55
  • Cengizköy’de yangın...25 Kasım 2016 Cuma 10:17
  • 20 metrelik uçuruma düştü24 Kasım 2016 Perşembe 10:40
  • Lefke Stöleri Özgürgün ve hükümete teşekkür etti23 Kasım 2016 Çarşamba 13:30
  • “Lefke’nin kurumlarına yönelik ‘kapandı, kapanacak’ endişeleri sona erecek”22 Kasım 2016 Salı 16:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti