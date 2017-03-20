Lefke'de yangın!

Lefke'de yaşanan olayda, can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün (19.03.2017), saat 12.00 sıralarında, Lefke'de Hüsne Haymalı'ya ait evin batı kısmında bulunan avlu içerisinde kazanda su ısıtıldığı sırada, şiddetli esen rüzgardan ateşin dal parçalarına sıçraması ve alev alması sonucu bir yangın meydana geldiği kaydedildi.

Çıkan yangın sonucu, 5 adet portakal ağacı kısmen, 16 adet plastik boru ve yaklaşık 1 ton kesilmiş odun kısmen yandığı, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.