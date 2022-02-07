Lefke’de Yarın 4 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Lefke bölgesinde yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç budama çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesintiden 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Kulübü ve civarı etkilenecek.
Lefke bölgesinde yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç budama çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesintiden 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Kulübü ve civarı etkilenecek.
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