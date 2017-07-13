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Lefke’de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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Lefke’de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Lefke’de yarın bazı bölgelere, proje çalışması nedeniyle 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Lefke’de yarın bazı bölgelere, proje çalışması nedeniyle 09:00 - 12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisinde, Lefke Karadağ ve stadyum civarı etkilenecek.

 

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden dolayı, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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