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Lefke’de zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı

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Lefke Kaymakamlığı, köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu
Lefke’de zeytin ve harnup hasadına başlama tarihleri açıklandı

Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.

 

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