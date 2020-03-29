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“Lefke’ye girişler kontrollü olsun”

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“Lefke’ye girişler kontrollü olsun”
“Lefke’ye girişler kontrollü olsun”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke ilçe sınırlarına girişlerin kontrollü olması için 13 mutharın imzaladığı dilekçenin İçişleri Bakanlığına gönderileceğini bildirdi.

Kaya yazılı açıklamasında, tüm dünyayı etkileyen ve hayatı durma noktasına getirip binlerce insanın kaybedilmesine, ekonomilerin çökme noktasına gelmesine neden olan Kovid-19 virüsünün ülkede de görünmesinin ardından toplantı yaptıklarını kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçe halkının yeni tip koronavirüs hastalığından korunması amacıyla Lefke ilçe sınırlarına girişlerin kontrollü olması talebini içeren dilekçeyi konuşmak ve imzalamak üzere Lefke AKM binasında gerçekleştirilen toplantıya, kendisi ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş önderliğinde  13 köy muhtarı ve sivil toplum örgütlerinin destek verdiğini belirtti.

Kaya, toplantıda,  Lefke ilçesine giriş ve çıkışların kontrollü yapılması için 13 muhtarın ve kendinin imzaladığı dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na gönderileceğini kaydetti.

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