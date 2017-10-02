Lefke'ye kirli sanayi tartışması

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörlüğü, soli arkeolojik sit alanının “yem yapılmasına” ve bölgede kirli yatırıma izin verilmeyeceğini açıkladı.

Lefke STÖlerinin yazılı açıklamasında, “Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılına başladığı bugün, ülkenin ivedilikle görüşülecek onlarca sorunu ve bunlara ilişkin yasa tasarıları” varken, Serbest Liman Yasa Tasarısı'nın ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Hükümetin, “her nedense”, UBP-DP Hükümeti’nin, Yedidalga girişinde Soli Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan Kırmızı Liman çevresini, “Yeni Gemikonağı Serbest Liman ve Bölgesi” olarak ilan etmek amacıyla hazırlanmış olan “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, ivedilikle görüşülmesi için Cumhuriyet Meclisi’ne taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“26/83 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası’nda, 37/2002 sayılı yasa ile yapılan tadilat neticesinde Gemikonağı CMC Maden Atık Alanı, Gemikonağı Serbest Liman ve Bölgesi olarak ilan edilmişti. 2002 yılından bu yana geçen 15 yılda anılan alanda taş üstüne taş konmamış, Gemikonağı Serbest Liman ve Bölgesi gerçekleşmemiş hatta bu yönde ciddi bir çaba bile ortaya konmamıştır.

Anılan alan varken, şimdi Kırmızı Liman dediğimiz ve Soli Arkeolojik Sit Alanında bulunan alanda Yeni Gemikonağı Serbest Liman ve Bölgesi oluşturulup yine yandaşlara peşkeş çekilmek istenmektedir.

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri olarak, sözkonusu Serbest Liman ve Bölgesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının 7/7/2017 tarih ve 116 sayılı KKTC Resmi Gazetesinde yayımlandığı zaman da bu hususta reaksiyonumuzu kamuoyuyla paylaşmış ve buna olur vermeyeceğimizi duyurmuştuk.”

Açıklamaya göre, bu konuyu görüşmek için, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri, yarın, 17.30’da Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Salonu’nda toplanarak çalışma ve eylem stratejisi belirleyecek.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün yine yineliyoruz. Bu yasa değişikliğiyle kurulmak istenen Yeni Gemikonağı Liman ve Bölgesine yöre halkı olarak hiçbir şart altında olur vermeyeceğiz. Soli Arkeolojik Sit Alanının kimseye yem yapılmasına göz yummayacağımız gibi, Serbest Liman ve Bölgesi adı altında; çevreyle barışık olmayan hele hele kirlilik içeren hiçbir yatırma ne bölgemizde ne de ülkemiz sınırları içerisinde geçit vermeyeceğiz.”