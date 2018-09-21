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Lefke'ye Madenci Heykeli

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Kıbrıs tarihinin önemli grevi olan madenciler grevine destek veren işçiler, sendikacılar ve Kıbrıs halkının anısına adanan ''MADENCİ HEYKELİ'' açılışı yapılıyor.
Lefke'ye Madenci Heykeli

23 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:00'da Atış Poligonu girişi Lefke Karadağ’da, Kıbrıs tarihinin önemli grevi olan madenciler grevine destek veren işçiler, sendikacılar ve Kıbrıs halkının anısına adanan ''MADENCİ HEYKELİ'' açılışı yapılıyor.

İşte açılış programı;

TARİH: 23 EYLÜL 2018 PAZAR

YER: ATIŞ POLİGONU GİRİŞİ / KARADAĞ

SAAT 10.30 AÇILIŞ

KONUŞMALAR: LEFKE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KAYA

                            PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS

                            DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK

                            PEO ADINA KIBRISLI RUM MADENCİ

                            DEV-İŞ ADINA KIBRISLI TÜRK MADENCİ

SAAT 11.15 SERGİ AÇILIŞI

YER: LEFKE AKM

KONUŞMALAR: LEFKE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KAYA

                            PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS

                            DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK

                            PEO ADINA KIBRISLI RUM MADENCİ

                            DEV-İŞ ADINA KIBRISLI TÜRK MADENCİ

SAAT: 12.00 KONUŞMALAR

 

     PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS – GREVİN OLUŞMA ŞARTLARI, BİRLİKTE MÜCADELE (15 dk.)

 

     DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK – CMC MADEN GREVİNDE ORTAK MÜCADELENİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ (15 dk.)

 

LEFKE BELEDİYESİ ADINA ENVER BILDIR - CMC, EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ (15 dk.)

SAAT 12.45 KOKTEYL

YER: LEFKE AKM

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