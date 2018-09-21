Lefke'ye Madenci Heykeli

23 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:00'da Atış Poligonu girişi Lefke Karadağ’da, Kıbrıs tarihinin önemli grevi olan madenciler grevine destek veren işçiler, sendikacılar ve Kıbrıs halkının anısına adanan ''MADENCİ HEYKELİ'' açılışı yapılıyor.
İşte açılış programı;
TARİH: 23 EYLÜL 2018 PAZAR
YER: ATIŞ POLİGONU GİRİŞİ / KARADAĞ
SAAT 10.30 AÇILIŞ
KONUŞMALAR: LEFKE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KAYA
PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS
DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK
PEO ADINA KIBRISLI RUM MADENCİ
DEV-İŞ ADINA KIBRISLI TÜRK MADENCİ
SAAT 11.15 SERGİ AÇILIŞI
YER: LEFKE AKM
KONUŞMALAR: LEFKE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KAYA
PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS
DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK
PEO ADINA KIBRISLI RUM MADENCİ
DEV-İŞ ADINA KIBRISLI TÜRK MADENCİ
SAAT: 12.00 KONUŞMALAR
PEO GENEL SEKRETERİ PAMBİS KYRİTSİS – GREVİN OLUŞMA ŞARTLARI, BİRLİKTE MÜCADELE (15 dk.)
DEV-İŞ BAŞKANI HASAN FELEK – CMC MADEN GREVİNDE ORTAK MÜCADELENİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ (15 dk.)
LEFKE BELEDİYESİ ADINA ENVER BILDIR - CMC, EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ (15 dk.)
SAAT 12.45 KOKTEYL
YER: LEFKE AKM
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