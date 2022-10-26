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Lefkoşa 3x3 heyecanı başlıyor

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Lefkoşa 3x3 heyecanı başlıyor
Lefkoşa 3x3 heyecanı başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu işbirliği ve katkıları ile organize edilecek olan Lefkoşa 3X3 Basketbol Turnuvası, yarın (27 Ekim Perşembe) başlıyor.
Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ve bu yıl ikincisi düzenlenecek Lefkoşa 3X3 için kayıtlar tamamlanırken, turnuva ile ilgili hazırlıklar da devam ediyor.
Büyük Kadınlar, Büyük Erkekler, Masterler, U17 Erkekler ve U15 Erkekler kategorilerinin yer aldığı turnuvada bu yıl ilk kez 11-12 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Easy Stage’ etabı oluşturuldu. Skor tutulmayacak şekilde katılım odaklı düşünülen Easy Stage’in bu yıl ligde oynanan ‘Easy League’ kuralları ile gerçekleştirileceği açıklandı.

FIBA onaylı olan ve özel olarak getirtilen zeminde oynanacak maçların tümü LTB ve KKTC Basketbol Federasyonu Youtube kanalları ve sosyal medya hesaplarından da. LED ekran skor board’un da yer aldığı turnuvada mücadele edecek takım sayıları da paylaşıldı.
Bu yıl turnuvada toplam 40 takım yer alıyor. Buna göre Büyük Erkekler kategorisinde 8, büyük kadınlarda 4, easy stage etabında 8 takım yer alacak. Master erkeklerde 7 takımın yer alacağı turnuvada U15 erkeklerde 5, U17 erkeklerde de 5 takım mücadele edecek. 
Turnuvanın açılışı 27 Ekim Perşembe saat 17.00’de başlayacak. Merkez Lefkoşa’da yer alacak turnuvanın ikinci gününün de başlangıç saati 17.00 olacak. Lefkoşa 3X3’ün son günü 29 Ekim Cumartesi olacak. Finallerin de oynanacağı üçüncü gün saat 11.00’de başlayacak.

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