Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı

Özellikle ay sonuna doğru yoğunluğun arttığı günlerde burada personelin sayısının az olmasından dolayı vatandaşların saatlerce Araç Kayıt Dairesi’nde beklemek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlar “Araç kayıtta kasa sayısı 8, açık olan 5, ancak çalışan personel sayısı 3 ve en önemlisi ise sırasını bekleyen 100’e yakın insan var” diyerek o anın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladılar.

Artık gerek ülkemizde gerekse dünyada zamanın çok değerli olduğuna vurgu yapan vatandaşları, “Madem ki personel almaya gücü yok devletin, öyleyse teknolojiyi kullansınlar. Yabancı ülkelerde insanlar evlerinde otururken, gerek seyrüsefer gerekse sürüş ehliyetini tazelemekte” diyerek yetkililere seslendiler.

Ülkemizin teknolojiye ayak uydurmasının zamanının çoktan geldiğini vurgulayan vatandaşlar, e-devlet uygulamasının her alanda çalışması gerektiğini sözlerine eklediler.

(halkınsesi)