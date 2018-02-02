  • BIST 117.923
  • Altın 161,443
  • Dolar 3,7552
  • Euro 4,6780
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı

» »
Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı
Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi bıktırdı

Özellikle ay sonuna doğru yoğunluğun arttığı günlerde burada personelin sayısının az olmasından dolayı vatandaşların saatlerce Araç Kayıt Dairesi’nde beklemek zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlar “Araç kayıtta kasa sayısı 8, açık olan 5, ancak çalışan personel sayısı 3 ve en önemlisi ise sırasını bekleyen 100’e yakın insan var” diyerek o anın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladılar.

Artık gerek ülkemizde gerekse dünyada zamanın çok değerli olduğuna vurgu yapan vatandaşları, “Madem ki personel almaya gücü yok devletin, öyleyse teknolojiyi kullansınlar. Yabancı ülkelerde insanlar evlerinde otururken, gerek seyrüsefer gerekse sürüş ehliyetini tazelemekte” diyerek yetkililere seslendiler.

Ülkemizin teknolojiye ayak uydurmasının zamanının çoktan geldiğini vurgulayan vatandaşlar, e-devlet uygulamasının her alanda çalışması gerektiğini sözlerine eklediler.

adadad.jpg

(halkınsesi)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Yazar Erişen’i kabul etti31 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
  • Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'ni yanlı davranmakla suçladı31 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
  • Ülkü Ocakları ve benzeri örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak31 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
  • Çocuk tacizine, 9 ay hapis cezası31 Ocak 2018 Çarşamba 10:18
  • 6 saldırgan cezaevine gönderildi30 Ocak 2018 Salı 13:57
  • GÜKAD’dan SOS Çocuk Köyü’ne bağış30 Ocak 2018 Salı 13:12
  • Kedileri yine zehirlediler!..30 Ocak 2018 Salı 08:45
  • DP Parti Meclisi, koalisyon hükümeti gündemiyle toplandı29 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
  • Yıllardır müdahale edilmeyen kanalizasyon gölet oldu29 Ocak 2018 Pazartesi 10:26
  • Lefkoşa'nın yolları yol değil köstebek yuvası29 Ocak 2018 Pazartesi 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti