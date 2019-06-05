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Lefkoşa arasta bölgesindeki kavgada 7 tutuklu,1 kişi ise aranıyor

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Lefkoşa'da dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan 7 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa arasta bölgesindeki kavgada 7 tutuklu,1 kişi ise aranıyor

Polis bir kişinin arandığını, olaya karıştığı düşünülen başka şahısların tespitine yönelik soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam 21.00 sıralarında Lefkoşa’da İplik Pazarı Sokak’ta iki grup kavga arasında çıktı.

5 kişiden oluşan taraf, 23 yaşındaki A.K., 23 yaşındaki A.D., 23 yaşındaki S.D., 27 yaşındaki S.K., 35 yaşındaki A.H.E. olarak açıklandı. A.D’nin kanında 94 promil, S.D.’nin 244 promil, S.K.’nin 110 promil ve A.H.E.’nin 112 promil alkol tespit edildiği açıklandı. 3 kişiden oluşan diğer tarafın 39 yaşındaki A.İ., 35 yaşındaki E.İ., 32 yaşındaki E.T. olduğu kaydedildi. 

Kavgada, muhtelif yerlerinden yaralanan zanlılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından tutuklandı. 

Bugün mahkeme çıkarılan zanlılar aleyhine ikişer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verildi. Polis, bir kişinin arandığını, olaya karıştığı düşünülen başka şahısların tespitine yönelik soruşturmanın da sürdüğünü açıklandı.

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