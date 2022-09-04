Lefkoşa Atatürk Salonu kavşağında sinyalizasyon çalışması tamamlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Atatürk Spor Salonu kavşağındaki trafik sinyalizasyon çalışmasının tamamlandığını ve kavşaktaki trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi, Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sistemi’nde bugün ve yarın 06.00-18.00 saatleri arasında yapılacak alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verileceğini duyurmuştu.
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