Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!
Cancuri LTD'e ait tır yolda yan yatmış şekilde duruyor.
Tır şöförü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik polisin kontrolünde tek şerit halinde veriliyor.
detaylar geliyor...
Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!
Cancuri LTD'e ait tır yolda yan yatmış şekilde duruyor.
Tır şöförü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik polisin kontrolünde tek şerit halinde veriliyor.
detaylar geliyor...
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