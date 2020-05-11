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Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!

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Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!
Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR araç devrildi!

Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarında TIR  araç devrildi!

Cancuri LTD'e ait tır yolda yan yatmış şekilde duruyor.

Tır şöförü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisin kontrolünde tek şerit halinde veriliyor.

detaylar geliyor...

 

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