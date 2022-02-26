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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Küçük Ve Geçmiş Kulüp Başkanları İçin Onurlandırma Töreni Düzenledi

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Küçük Ve Geçmiş Kulüp Başkanları İçin Onurlandırma Töreni Düzenledi
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Küçük Ve Geçmiş Kulüp Başkanları İçin Onurlandırma Töreni Düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü aylık toplantısında toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kulüp başkanları için onurlandırma  töreni gerçekleştirdi.

  Kulüpten verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü alan Mehmet Küçük tüm üyelere babası Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bir CD ve kitap hediye etti, ardından Dr. Küçük ile ilgili hazırlanan 13 dakikalık bir belgesel izlendi.

Küçük, “Babam Dr Fazıl Küçük” diye başlayan konuşmasında Dr Fazıl Küçük’ün sadece siyasi yönünü değil, onun, gerek bir baba olarak çocukları ve ailesi ile olan ilişkileri gerekse toplumsal mücadelede ülkesi ve halkı için yaptığı mücadele ile ilgili sunum yaptı.

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Konuşmanın ardından soruların sorulduğu, anekdotların anlatıldığı gecede Dr. Fazıl Küçük ‘ün, kadına bakış açısı, Atatürk ilkelerine bağlılığı ve laiklik anlayışı, Süheyla Küçük’ün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk ve tek “lady”’si olduğu da vurgulandı.


Toplantı, karşılıksız hizmet anlayışı ile 2005 yılında kurulan ve günümüze kadar hizmetlerini yürüten Lefkoşa Başkent Lions Kulübünde görev alan geçmiş tüm başkanlar ve üyelerinin onurlandırılması ve sevgi töreni ile tamamlandı.

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