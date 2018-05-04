Lefkoşa Belediye Orkestrası açık hava konseri düzenliyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası 8 Mayıs 2018 Salı günü açık hava konseri düzenliyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu
Açık Hava Konseri
Şef: Hasibe AKSAÇ
Tarih: 8 Mayıs 2018, Salı
Saat: 20.30
Yer: Lefkoşa Türk Belediyesi Binası Otoparkı
Program:
- Çeke çeke……........................
- Gülüşün Gülden Güzel………...................…
- Sen Gel Diyorsun(Öf Öf)………………….Söz- Müzik: Ali KIZILTUĞ
-Yazımı Kışa Çevirdin…………..………Söz-Müzik:
- Gannı Dere………….....................…
- Berber Türküsü……………….................
- Portokal……………………………..…………Söz-
- Şeker Almaya Geldim…………………….Söz-Müzik: Sümer EZGÜ
- Bir Gönüle Aşk Girince…Söz:Aşık FEDAİ Müzik: Lütfü GÜLTEKİN
- Ah Tren Kara Tren……………........…………..Kırklar
- Cici Pabucum Cici………………………….…..............
- Tutam Yar Elinden……………………...............
- Şah-ı Merdan………………....……………….…….Çoru
- Hayde Gidelum…………………………........………..
- Yarım Hava………….....................…
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