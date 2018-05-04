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Lefkoşa Belediye Orkestrası açık hava konseri düzenliyor

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Lefkoşa Belediye Orkestrası açık hava konseri düzenliyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası açık hava konseri düzenliyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası 8 Mayıs 2018 Salı günü açık hava konseri düzenliyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu
Açık Hava Konseri
Şef: Hasibe AKSAÇ

Tarih: 8 Mayıs 2018, Salı
Saat: 20.30
Yer: Lefkoşa Türk Belediyesi Binası Otoparkı

Program:
- Çeke çeke…….....................................……Pir Sultan Abdal
- Gülüşün Gülden Güzel………...................…Söz-Müzik:Neşet Ertaş
- Sen Gel Diyorsun(Öf Öf)………………….Söz- Müzik: Ali KIZILTUĞ
-Yazımı Kışa Çevirdin…………..………Söz-Müzik:İzzet ALTINMEŞE
- Gannı Dere………….....................……….………………….….Kıbrıs
- Berber Türküsü……………….....................……………………Kıbrıs
- Portokal……………………………..…………Söz-Müzik:Ali GÖREN
- Şeker Almaya Geldim…………………….Söz-Müzik: Sümer EZGÜ
- Bir Gönüle Aşk Girince…Söz:Aşık FEDAİ Müzik: Lütfü GÜLTEKİN
- Ah Tren Kara Tren……………........…………..Kırklareli /Lüleburgaz
- Cici Pabucum Cici………………………….…...................……Bursa
- Tutam Yar Elinden……………………................……………Erzurum
- Şah-ı Merdan………………....……………….…….Çorumlu Sefil ALİ
- Hayde Gidelum…………………………........………..Çavuşlu/Görele
- Yarım Hava………….....................………………………...Tekirdağ

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