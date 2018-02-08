Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 2. Dönem kayıtları başladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Korosu ikinci dönem kayıtları başladı. Şefliğini Hare Yakula’nın ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 17 Şubat Cumartesi gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştiren koro çalışmaları cumartesi günleri 12.00 – 13.30 saatleri arasında LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında yapılıyor.

Ülke genelinde ve başkent Lefkoşa’da birçok konser veren LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri ile ilgili sorular için 0533 826 42 28 ve 0533 840 29 66 numaralı telefonlar aranabilir.