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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Çocuklara Müziği Sevdirmeye Devam Ediyor

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“LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserleri, 2025 yılında da çocuklarla buluşarak müziğin büyülü dünyasını tanıtıyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.
Lefkoşa Belediye Orkestrası, Çocuklara Müziği Sevdirmeye Devam Ediyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım”

Eğitim konserleri 2025’de devam ediyor

 

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), çocuklara müziği sevdirmek ve orkestrayı tanıtmak amacıyla yıllardır devam ettirdiği “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserlerini 2025 yılında da gerçekleştirmeye devam ediyor.

 

Bu yılın etkinlik takvimi kapsamında, 16 Ocak’ta TED Kuzey Kıbrıs Kolejine baglı ilkokul 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine, 17 Ocak’ta Yakın Doğu ilkokulu 4. ve 5. Sınıf ögrencilerine ve 18 Ocak Cumartesi günü LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu’na yönelik Eğitim konserleri gerçekleştirildi. Eğitim konserlerinde sahnedeki müzik aletleri tanıtıldı ve klasik müzik konserleri hakkında çocukları eğitici bilgiler verildi. İkinci bölümde ise Lefkoşa Belediye Orkestrası, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser gerçekleştirdi.

 

Müziği Sevdiren Bir Yolculuk

LBO’nun çocuklara yönelik bu etkinlikleri, müziği sevdirmeyi ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliklerle ilgili “Lefkoşa Belediye Orkestrası, müziğin birleştirici gücünü çocuklarımıza aktararak hem şehrimizin hem de onların dünyalarını güzelleştirmeyi sürdürüyor. Lefkoşa notalarla, Lefkoşa müzikle çok güzel. Çocuklarımızın müzikle iç içe büyümelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek ve müziği hayatlarının bir parçası haline getirmek için yıllardır büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu etkinliklerle geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz. Çocuklarımızın notaların büyüsünü keşfetmesi ve müziğin bir parçası olmaları bizler için büyük bir mutluluk kaynağı.”

 

Yeni Okullar ve Çocuklarla Buluşmalar Devam Edecek

“LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserleri, 2025 yılı boyunca Lefkoşa genelindeki okullarda ve sosyal merkezlerde devam edecek. Aileler ve okullar, detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için Lefkoşa Belediye Orkestrası ile iletişime geçebilir.

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