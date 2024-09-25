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Lefkoşa Belediye Orkestrası cuma günü Gazimağusa’da “Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri verecek

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde cuma günü Gazimağusa’da ‘’Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri düzenliyor.
Lefkoşa Belediye Orkestrası cuma günü Gazimağusa’da “Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde cuma günü Gazimağusa’da ‘’Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası, Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde Eda Aslantürk solistliğindeki konser saat 20.00’de Namık Kemal Meydanı’nda verilecek.

Yeşilçam Film Müziklerinden oluşan özel repertuvarın seslendirileceği Lefkoşa Belediye Orkestrası konserine katılım ücretsiz olacak.

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