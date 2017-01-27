Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan ilkokullara yönelik çalışma...

Lefkoşa Belediye Orkestrası, ülke genelindeki ilkokullara yönelik olarak “Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Orkestrayı Tanıyorum” adı altında çalışma başlattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların müzik enstrümanlarını ve seslerini tanımalarını, konserin nasıl izlenmesi gerektiğini ve çok sesli müziğin “tadına varmalarını” hedefleyen projenin ilk konseri Levent İlkokulu’nun 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Repertuarın tamamının ilkokul şarkılarından oluşan konserde, öğrencilere konserin nasıl izlenmesi gerektiği ve enstrümanları tanıtan broşürler dağıtıldı.

Konserde ayrıca, enstrümanlar tek tek çocuklara tanıtıldı.