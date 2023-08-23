Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Antilogos Tiyatrosu “Sınırlara İnat Yaşasın Sanat” Sloganıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü Dolayısıyla Sahnede Olacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla festival tadında bir program düzenledi. 1 Eylül Cuma akşamı “Parkta Güzel Bir Gün” oyunu, 2 Eylül Cumartesi günü ise Antilogos Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” tiyatroseverlerle buluşacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan “Parkta Güzel Bir Gün”:

Kieran Lynn’nin yazdığı Kıymet Karabiber’in yönettiği komedi oyunu “Parkta Güzel Bir Gün” 1 Eylül Cuma saat 20.30’da Büyük Han’da sahnelenecektir.

Oyunda Melihat Günalp, Aytunç Şabanlı ve İzel Seylani rol aldı. Parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi Parkta Güzel Bir Gün.

Antilogos Tiyatrosu’ndan küçük seyirciler için “Spanos ve Kırk Ejderha”:

Dünya Barış Günü dolayısıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin daveti üzerine Antiligos Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” 2 Eylül Cumartesi saat 17.00’da Arabahmet Sahnesi’nde sahnelenecek.

Aleksia Papalazarou'nun uyarladığı ve yönettiği Kıbrıs halk masalı “Spanos ve Kırk Ejderha” ile masallar dünyasına yolculuk yapmak için beş yaş ve üzeri tüm çocukları bekliyoruz. İki dilli ve üst yazılı sahnelecek olan oyun da, Vasilis Pafitis ve İzel Seylani rol aldı.

Oyunda, aynı yaşta olan bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum iki genç yeşil hatta karşılaşır. Onlar aynı şarkıları söyleyen, top oynamayı seven çocuklardır. Uğruna savaştıkları sebep sadece top oynamaktır. Tüm bunlar, güçlü bir rüzgâr, alanı renkli kağıtlarla doldurana kadar devam eder. Birdenbire, iki genç ‘düşman’ın ortak bir amacı olur: ‘Spanos ve Kırk Ejderha’ peri masalını birlikte okumak. Bir masal iki düşmanı barıştırabilir mi? Ortak hedefleri, bu çocukların, kendilerini birleştiren şeylerin, ayıran şeylerden daha fazla olduğunu fark etmelerine yardımcı olabilir mi? Birlikte, ejderhaları topraklarından kovabilip köylerine suyu geri getirebilirler mi?

Çocuk oyunu için biletler, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.