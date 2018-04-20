Lefkoşa Belediyesi'nin hummalı çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü Yenişehir Işıkları’ndan Okullar Yolu Kavşağı’na kadar olan kısımda asfalt serimi yapılacaktır.

Söz konusu güzergah 21 Nisan Cumartesi günü sabah saat 07:00’de itibaren 23 Nisan Pazartesi günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edildi. Sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.