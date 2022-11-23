  • BIST 4.507,24
  • Altın 1039.379
  • Dolar 18.6015
  • Euro 19.2018
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

» »
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; "Cihangir Gezer Otogaleri" arka kısmında ve civarında kalan bölgelere elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkeme LTB'ye külliye inşaatını durdurmada yetkisizlik verdi!21 Kasım 2022 Pazartesi 13:00
  • Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi21 Kasım 2022 Pazartesi 09:47
  • Gönyeli’de gün çocukların!  17 Kasım 2022 Perşembe 16:30
  • Gönyeli’de ev yangını17 Kasım 2022 Perşembe 12:27
  • Lefkoşa'da kafede hırsızlık!17 Kasım 2022 Perşembe 12:18
  • Dikkatsizlik sonucu yayaya çarptı17 Kasım 2022 Perşembe 00:06
  • Hamitköy'de araç yayaya çarptı!16 Kasım 2022 Çarşamba 21:20
  • Ölümlü İş Kazası15 Kasım 2022 Salı 12:53
  • Hayır yürüyüşü yapıldı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:44
  • Harmancı: Bir 4 yıl daha talep ediyoruz11 Kasım 2022 Cuma 21:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti