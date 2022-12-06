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Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

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Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!
Lefkoşa bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Yenişehir Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde bulunan Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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