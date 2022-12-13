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Lefkoşa Bölgesi Elektrik Kesintisi!

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Lefkoşa Bölgesi Elektrik Kesintisi!
Lefkoşa Bölgesi Elektrik Kesintisi!

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Hamitköy'ün doğu kısmına (Ortaklar Süpermarket ve civarı, Aldora sitesi ve civarı, Mesan sitesi ve civarı, Alaska sitesi ve civarı) elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

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