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Lefkoşa bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

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Dikmen Köyiçi ve Taşkent/Güngör Taşocakları'nda, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Lefkoşa bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Dikmen Köyiçi, Taşkent/Güngör Taşocakları'na elektrik verilemeyecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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