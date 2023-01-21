Lefkoşa Bölgesinde Polisten Denetim!

20-21.01.2023 tarihleri 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Asayiş denetimleri kapsamında Lefkoşa’da faaliyet gösteren dört ayrı kumarhanede gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında 823 araç kontrol edilmiş ve 35’i süratli, 9’u ise alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 305 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 14 araç ise trafikten men edilmiştir.