  • BIST 5.429,57
  • Altın 1118.668
  • Dolar 18.9636
  • Euro 20.0748
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Lefkoşa Büyükelçiliği: Adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberler yanlış

» »
Lefkoşa Büyükelçiliği: Adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberler yanlış
Lefkoşa Büyükelçiliği: Adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberler yanlış

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'de yapılacak milletvekilliği genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen KKTC'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının, adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberlerin yanlış olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 2023 Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde seçim takvimi ve seçmen listelerinin askı süreci içinde ikametgâh adresi değiştirebilmenin mümkün olduğunu duyurdu.

Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, KKTC'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının, adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberlerin yanlış olduğunu açıklandı.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dış temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtları henüz ilan etmemiştir. Bu sebeple, Büyükelçiliklerimizde ve Başkonsolosluklarımızda adres beyanı verilmesinin 10 Mart 2023 tarihi itibarıyla sonlandırılacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımız, YSK’nın bilahare ilan edeceği ve Büyükelçiliğimiz tarafından da internet sitesinden paylaşacağı tarihe kadar, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde ve Gazimağusa Başkonsolosluğumuzda adres beyanında bulunmaya devam edebilecektir.

Saygıyla duyurulur.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olgun: Müzakereler için ortak zemin yok!10 Mart 2023 Cuma 08:54
  • Tatlısu Sahil Bölgesi'ne bugün 3 saat elektrik verilemeyecek10 Mart 2023 Cuma 08:53
  • Turizm Bakanlığı ile Girne Belediyesi’nden önemli proje10 Mart 2023 Cuma 08:06
  • Bağımsızlık Yolu, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği protesto etti09 Mart 2023 Perşembe 21:03
  • Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı ve zirvesine katılacak09 Mart 2023 Perşembe 20:45
  • Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail ve heyetini kabul etti09 Mart 2023 Perşembe 20:37
  • Erhan Arıklı: Bu iddiayı ispat etmeyen namussuz ve şerefsizdir…09 Mart 2023 Perşembe 20:23
  • Erkut Şahali: T&T’ye iltimas geçip haksız kazanç sağlayanlar, bunun yanlarına kalacağını sanmasın09 Mart 2023 Perşembe 20:10
  • 75 baş kasaplık hayvan satışa çıkarıldı09 Mart 2023 Perşembe 19:40
  • Deprem Gözlem İstasyonları geliştirilecek!09 Mart 2023 Perşembe 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti