Lefkoşa Büyükelçiliği: Adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberler yanlış

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'de yapılacak milletvekilliği genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak isteyen KKTC'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının, adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberlerin yanlış olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 2023 Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde seçim takvimi ve seçmen listelerinin askı süreci içinde ikametgâh adresi değiştirebilmenin mümkün olduğunu duyurdu.

Lefkoşa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, KKTC'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının, adres beyanlarının 10 Mart 2023 tarihinde durdurulacağına ilişkin çıkan haberlerin yanlış olduğunu açıklandı.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Vatandaşlarımız,

Bilindiği üzere, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dış temsilciliklerimizde ve gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtları henüz ilan etmemiştir. Bu sebeple, Büyükelçiliklerimizde ve Başkonsolosluklarımızda adres beyanı verilmesinin 10 Mart 2023 tarihi itibarıyla sonlandırılacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımız, YSK’nın bilahare ilan edeceği ve Büyükelçiliğimiz tarafından da internet sitesinden paylaşacağı tarihe kadar, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde ve Gazimağusa Başkonsolosluğumuzda adres beyanında bulunmaya devam edebilecektir.

Saygıyla duyurulur.”