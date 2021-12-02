Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Dış İşleri Uzmanı Hazal Deniz Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Dış İşleri Uzmanı Hazal Deniz, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile İletişim Fakültesi, Radyo TV-Sinema Bölüm Başkanı Dr. Ece Kahraman Bulut katıldı.

Görüşmede İletişim Fakültesinin projelerinden olan belgeseller ve diğer çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.