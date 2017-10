Lefkoşa caddeleri maraton ile renklendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organize ettiği ve SOS Çocuk Köyü yararına düzenlenen Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu bugün gerçekleştirildi.

Binlerce insanın katılımı ile gerçekleştirilen maraton, hem sağlıklı yaşam, hem de sosyal dayanışma adına güzel bir örnek oluşturdu.

Her türlü tedbir alındı, her detay düşünüldü

Polis ve LTB zabıtalarının yoğun şekilde görev aldığı maratonda sporcular için güzergah belirten işaretçiler, su takviye istasyonları kurulurken, trafik akışı da sporcuların geçişine göre aktif şekilde düzenlendi. Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi’nden ambulansların da hazır bulundurulduğu maratonda basın emekçileri için de basın odası hizmet verdi.

Bir festival havasındaki başlangıç ve bitiş noktasında maratona dair çeşitli ürün satışları gerçekleştirildi, farklı tarzda stantlar kuruldu, müzik eşliğinde güzel bir ortam oluşturuldu.

8 ve 21 km kategorileri belirlenen güzergâhlarda sorunsuz gerçekleştirdi

Oldukça yoğun bir katılımın sağlandığı maraton, 3 ayrı kategoride gerçekleştirilirken, LTB önünden ilk başlangıç 21 kilometre kategorisinde yapıldı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın işareti ile başlanan 21 kilometre yarışı, belirlenen güzergâhta sorunsuz şekilde tamamlandı.

Günün ikinci yarışı 8 kilometre kategorisinde yapıldı. KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden’in işareti ile başlayan bu kategorideki yarışçılar da yol işaret ve işaretçilerinin de yardımı ile belirlenen güzergâhta yarıştı.

Yurttaşlar 4 km’de sağlıklı yaşam için yürüdü

4 kilometre yarışı binlerce yurttaşın katılımı ile gerçekleştirilirken, birçok kesimden yurttaş SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirilen maratona destek verdi. Ailece yarışanlar yanında kurum olarak dayanışma içinde bulunanların yer aldığı 4 km yarışında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı yanında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Girne Milletvekili Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yer aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın işareti ile başlayan yarış, Lefkoşa sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Akıncı: Çocukların yüzüne bir gülücük kondurabilmişsek ne mutlu bize

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı maraton sonrası yaptığı konuşmada başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve çalışma arkadaşları olmak üzere, maratonu hayata geçiren herkesi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, katılım gösteren halkın yanı sıra, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara da en içten teşekkürlerini sundu. “SOS Çocukköyü’deki çocukların yüzüne bir gülücük kondurabilmişsek ne mutlu bize” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerinin sonunu LTB’nin projesi olan Gezi Treni’ne ayırdı. Gezi Treni’nin Lefkoşa’ya kazandırılmasının çok güzel bir gelişme olduğuna, ancak izin konusunda sıkıntı yaşandığına işaret eden Akıncı, “Bu treni dururken değil, yürürken görmek istiyorum” mesajını verdi.

Harmancı: Bugün Lefkoşa sokaklara sığmadı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, maratona katkı koyan, katılan, emek veren herkese teşekkür ederek “Bugün Lefkoşa sokaklara sığmadı” dedi. Başkan Harmancı, binlerce insanın tek bir hedef ve sosyal fayda uğruna biraraya geldiğinin altını çizerek maratona katılan herkese teşekkür etti.

Akter ve Maden, maratondan duydukları memnuniyeti dile getirdi

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ise yaptığı konuşmada maratondan elde edilen gelirin SOS Çocuk Köyü yarına kullanılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise yaptığı konuşmada Lefkoşa Maratonu’na bir kez daha sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Genel klasmana ödülleri verildi

Maratonun tamamlanmasının ardından genel klasmanda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışta yaş kategorilerine göre dereceye girenlere ödülleri yarın (23 Ekim Pazartesi) saat 19.30’da Bedesten’de düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Tüm gelir SOS Çocukköyü için araç alımında kullanılacak

Geliri SOS Çocukköyü’ndeki çocukların eğitim ve sosyal aktivitelere ulaşımı için gerekli olan aracın alımı için kullanılacak Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu bu yıl KKTC Atletizm Federasyonu iş birliği, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Atakom Ltd, Arden Ltd, Korman Construction Ltd, Serhan Kombos Otomotiv Ltd, Radyo Juke ve Simit Dünyası Ltd’nin yan sponsorluğu ve Radyo Juke’un da katkılarıyla gerçekleştirildi.