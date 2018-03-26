Lefkoşa’nın ‘simgelerinden’, Arasta ve Bandabuliya’da 70 yıldır bir araba içinde sattığı
meyve sebzelerle bilinen görme engelli Ali Dayı (Özyamacı), hayatını kaybetti
Lefkoşa’nın ‘simgelerinden’, Arasta ve Bandabuliya’da 70 yıldır bir araba içinde sattığı meyve sebzelerle bilinen görme engelli Ali Dayı (Özyamacı), hayatını kaybetti.
Lefkoşa çarsısı ile özdeşleşen Ali Dayı’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.
Ali Dayı’nın bugün Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ali Dayı’nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Harmancı’nın paylaşımı şöyle: Şehrin önemli simgelerinden Ali Dayı'mızı kaybettik, geriye 2017 yılında en sevdiği yer olan Bandabuliya'da yapılmış resmi kaldı...
Şehrin başı sağolsun...
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