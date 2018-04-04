“Lefkoşa çılgınlıkla yönetilemez”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin öz kaynak yatırım payının 4 yıl içerisinde 0’dan 10 milyon TL’ye çıkarıldığını TC Yardım Heyeti desteği ile beraber bu rakamın 22 milyon TL’ye yükseldiğini kaydetti. “AB’yi de içerisine koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor” diyen Harmancı, ancak AB kaynaklı yatırımların geleceği kurtaran yatırımlar olduğunu fakat bu yatırımların yerin altında olduğundan vatandaş tarafından çok hissedilmediğini dile getirdi.

Mehmet Harmancı, hizmet noktasında yapılanların çok daha fazlasını yapabilecek kabiliyet ve kapasiteye sahip olduklarını ancak, daha fazla hizmetin önünün açılmasında temel doğrunun personel istihdamının genel bütçenin yüzde 35’ini aşmaması ile çok daha mümkün olduğunu belirtti.

Harmancı, “30 milyon Euro ciroluk bir şirketin yöneticisi olarak Belediye başkanlığı görevine geldim. Yaptıklarımızın elbette çok daha fazlasını yapabilecek kapasitemiz var ancak şartların gerektirdiği gerçeklikler var. Devleti de hafifletseniz çok daha farklı hizmetlerin önünü çarsınız. Bu noktada tek sorun istihdamdır. Temel doğru ise personel istihdamının genel bütçenin yüzde 35’ini aşmamasıdır” dedi.

Mehmet Harmancı, Radyo Havadis’te dün sabah Hüseyin Ekmekçi’ninprogramına konuk oldu.

Harmancı, 4 yıllık görev sürecini özetledi, LTB’nin bugünkü mali yapısı hakkında bilgi verdi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“İlk toplu iş sözleşmesi benim için hayal kırıklığıydı

Harmancı LTB Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne en çok üzüldüğü noktanın idarenin özverisinin maddi anlamda çalışan tarafından da aynı oranda özveri ile karşılık bulmaması olduğunu kaydetti.

“İlk toplu iş sözleşmesi benim için hayal kırıklıydı” diyen Mehmet Harmancı, “Orada sendikanın daha özverili davranmasını bekliyordum ama kendi pencerelerinden baktılar, biz onun da üstesinden gelmeyi başardık. Ancak şu bir gerçek ki günün sonunda gelirlerin arttırılmasının bir yolu da personel giderlerinin dürülmesidir biz bunu ek istihdam yapmadan sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Personel sayısındaki başarı takdir edilmeli”

LTB’de görevi 901 personel ile devraldığını kaydeden Harmancı bugünkü personel sayısının 832 olduğunu ifade etti.

Harmancı, “LTB, 901 olan personel sayısını 4 yılda 832’ye indirmeyi başarmışsa LTB tek örnek kurumdur. Bunun da takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. ‘Görevi 900 personel ile devraldım, 900 personel ile bıraktım’ diyebilirdim. Ancak bunu yapmadım çünkü rantabıl bir çalışma sistemi için bu sayının azalması gerekiyordu” dedi.

Mehmet Harmancı, “Aslında algıda seçiciliğimiz var. Bizim memur fazlamız var. İşçi ile memur arasındaki dengesizlik söz konusu. LTB’de 430 civarı personel memur gerisi işçi. Dolayısıyla verimi arttırmak için hizmet alımı yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Her an enkaza dönülmesi olası”

Mehmet Harmancı, 4 yıllık görev süresinde LTB’deki enkazın toparlandığını ancak kötü bir yönetim ile yeniden duvara toslanmasının da olası bir durum olduğunu kaydetti.

“Lefkoşa çılgınlıkla yönetilemez” diyen Harmancı, şunları söyledi: “Enkaz toparlandı, yığıntılar bir kenara süpürüldü. Bina yükseliyor, temelini doğru zeminde yükseltmeye çalışıyoruz ama enkaza her an dönebilecek bir yapı var. Biri gelir ve 100 istihdam yapar, kötü bir mali yönetim olur o zaman duvara toslanır. Lefkoşa çılgınlıkla değil ekonomik akıl ile yönetilebilir.”

“Mega projelerimiz var”

Mehmet Harmancı, LTB’nin banka borcunun Temmuz ayı itibari ile biteceğini söyleyerek buna bağlı olarak gerekli kaynağa sahip olunacağından kentte mega projelerin de hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Kentin ana arterlerinin ilk hedef olduğunu dile getiren Harmancı, şunları söyledi: Bu şehrin 2 mega projesi var. Biri Kemal Aksay ve Ecvet Yusuf Caddesi, diğeri ise Asmaaltı Yayalaştırma Projesidir. ‘Seçim zamanı yaklaştı çalışmalar hız kazandı’ diye bir durum söz konusu değil. Kemal Aksay ve Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki çalışma 30 gün sonra bitecek ve bir daha yol kazılmayacak durumdadır. Kemal Aksay Caddesi’ndeki 1 aylık gecikme elektrik kabloları ile ilgili çalışmanın yapılması noktasında Kıb-Tek kaynaklıdır.”

Bisiklet yolları konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Harmancı, “Her yeni projede caddeler artık bisiklet yolları ile beraber düşünülecek, bu bir kriter olacak. Kemal Aksay ve Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki bisiklet yolu 2 km uzunluğunda, Yenişehir Kilisesi’nden Atatürk Öğretmen Akademisi’ne kadar boyayarak geçeceğiz, yine eski PEYAK’tan Girne Kapısı’na boya ile geçeceğiz. Tabi bunlar Etap etap yapılacak. Öte yandan görme engelli kaldırımlar da olacak. Şuan uyarı tabelaları üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

“Refüj yerine taramalı kedi göz yapılacak”

Harmancı, Kemal Aksay Caddesi’ndeki trafik düzenlemesinin AB ile birlikte yapılacağını belirterek,” Orda düşünülen refüj değil, taramalı kedi gözlerinden yapılacak, yenilenen caddeye belki kent mobilyaları ile çiçeklendirme de yapabiliriz” dedi.

“Bina ruhsatı vergilerini LTB belirlemiyor”

Mehmet Harmancı, bina ruhsatı vergilerinin pahalı olduğu yönünde bazı vatandaşların şikayeti olduğunu ancak vergilerin LTB tarafından değil Mimarlar Odası tarafından belirlendiğini ve LTB’de bina ruhsatı vergilerinin diğer kent belediyelerle üç aşağı beş yukarı aynı oranda olduğunu dile getirdi.

“Yeteri kadar yeşil yok”

Mehmet Harmancı, 4 yıllık görev süresinde başkentte birçok noktada ağaçlandırma yapıldığını ancak mevcut yeşil alanların yeterli olmadığını kaydetti.

Harmancı, “4 yılda iyi ağaçlandırma yaptık, ancak başkent yeteri kadar yeşil değil. Çiçeklendirme noktasında da eksiklikler var. Fakat biz birincil önceliğimiz altyapı dedik ve tüm yaratılan kaynakları şehrin altyapı sorunun çözülmesi için harcadık” dedi.

“Hizmet alımı veya istihdam olabilir”

Harmancı, LTB’de elektrik mühendisi, makine mühendisi, trafik mühendisi şehir plancı personel eksikliği olduğunu belirterek bu alanlardaki ihtiyacı, ileri dönemde hizmet alımı yaparak veya istihdam ile karşılamayı planladıklarını kaydetti.

“Yenierenköy’de tek formül birleştirme değil”

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sürece ilişkin de değerlendirmede bulunan Mehmet Harmancı, belediyelerin birleştirilmesi noktasında ısrarla durmaktansa başka birçok çözüm formülü üretilebileceğini kaydetti.

“Ne düşündüklerini, hissettiklerini anlayabiliyorum. Aklımda formül var ama incelemeden söylüyorum. Bence eğer birleştirme sancılı, kanlı olacaksa bunu zorlamak yerine personelin nerede yaşadığına bağlı olacak şekilde 40 kişilik liste belirlenip bu liste 5-6 belediyeye dağıtılabilir. O belediyelere de dağıtılan personelin maaşı kadar devlet tahsisatında geçici bir dönem ek katkı yapılabilir” dedi.

Mehmet Harmancı, şunları söyledi: “En çok canımı sıkan konu da şu, gazeteleri okuyorum, ‘yapamayız, belediye özerk’ deniyor arkasından gelen cümle ise ‘3 maaş ödedik’. Soruyorum o zaman 3 maaşı kim ödüyor? Maliye Bakanlığı değil mi? Ben kangrenin uzun süredir devam ettiğini ve kalıcılaştığını görüyorum. 12 muhtarın 5’i belediyede çalışıyormuş. Bu inanılmaz bir döngü.”

“Devam etmem gerektiği kanısındayım”

Mehmet Harmancı, LTB Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etme gerektiği kanısında olduğunu kaydetti.

Harmancı, “Bu şartlar altında Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı görevime bir dönem daha devam etmem gerektiği kanısındayım fakat bu hususta çok konuşmuyorum. Şuanda ittifak çalışmaları var, buna engel olmamak adına ortaya atılmıyorum” dedi.