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Lefkoşa Cimnastik Şöleni coşku içerisinde yapıldı

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KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Cimnastik Şöleni düzenlendi.
Lefkoşa Cimnastik Şöleni coşku içerisinde yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi başkentteki sportif yaşamı artırmak ve sporculara destek olmak amacı ile organizasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Cimnastik Şöleni düzenlendi.

Merkez Lefkoşa’da yer alan ve yoğun igi gören şölende hem çocuklar ve gençler, hem de aileleri keyifli dakikalar geçirdiler. 4 saatlik şölende 8 kulüpten 550 sporcu yetenekleri ile izleyenlerin alkışlarını topladı.

Merkez Lefkoşa’da kurulan yiyecek-içecek standları, farklı eğlence aktiviteleri ile şenlik havası yaşandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Cimnastik Federasyonu ile LTB arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlar yarattığı bir gün daha yaşandığını belirterek, “Çocuklarımızın heyecanı, okullarımızın adanmışlığı ve velilerin mutluluğu Federasyon ve bizlere en büyük mutluluk.” dedi.

LTB organizasyonu ile gerçekleşen şölende Lefkoşa Cimnastik Kulübü, P&G Cimnastik Kulübü, Bodyform Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü,Mesarya yıldızları Cimnastik Kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Ekibi, Sesder Cimnastik Kulübü ve Erbulut Cimnastik kulübü gösterileri ile ayakta alkışlandılar.

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