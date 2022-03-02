Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde Her Çocuğun Öncelikle Kendi Değerini ve Potansiyelini Keşfetmesi Sağlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bir yandan çocuklarımızın akademik hayatlarına destek olurken, diğer yandan da çok yönlü kişisel gelişimlerini teşvik edeceği Lefkoşa Çocuk Merkezi açıldı.



Şehirde yaşayan her bireye karşı sorumlulukla ve “eğitim her çocuğun hakkı” ilkesi ile hareket eden LTB, El Ele Çocuk Merkezi ve Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin ardından Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni de hizmete sundu. Merkez haftaiçi 4 gün (Salı-Cuma) 13.30-16.30 saatleri arasında bölgedeki çocuklara okul destek programı, İngilizce dersi ve sanatsal, kültürel ve sportif atölyelerle birçok farklı hizmet verecek. Merkezin açılış törenine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Belediye Meclis üyeleri, Arabahmet İlkokulu öğretmenleri, Arabahmet Muhtarı Ali Sarı ve okulda eğitim gören çocuklar katıldı.

Okul destek programı, ingilizce dersi verilecek ve birçok atölye çalışması yapılacak

Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “'Lefkoşa Çocuk Merkezi ilkokula giden ve okul sonrası aktivitelerine ulaşmada zorluk yaşayan çocuklara hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Merkezde çocukların derslerine destek olmak amacıyla yapılacak okul destek programı ve İngilizce derslerinin yanı sıra yaratıcı drama, müzik, ileri dönüşüm atölyesi, deneysel bilim atölyesi, jimnastik, sanat terapisi gibi atölyeler de düzenlenecek. Ayrıca bilgisayar eğitimi ve robotik kodlama derslerinin yapılabilmesi amacıyla çok yakında Teknoloji Odası faaliyete geçirilecek olup bu odanın ekipmanları Kuzey Kıbrıs Turkcell katkıları ile sağlanacak. Merkezin her hafta yaklaşık 60 çocuğa hizmet vermesi hedefleniyor” dedi.



Aslanses: “Bu merkezler sosyo-ekonomik yapısı yeterli olmayan bölgeler için çok büyük bir katkı sağlayacak”

Arabahmet İlkokulu öğretmeni Ahmet Aslanses de bölgede açılan bu yeni merkezin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken emeği geçen herkese teşekkür etti. Aslanses, “Buna benzer merkezlerin açılması sosyo-ekonomik yapısı yeterli olmayan bölgeler için çok büyük bir katkı sağlayacak. Buranın da hem eğitim hem de sosyal yaşama çok önemli bir katkı sağayacağından eminiz.” dedi.

Başkan Harmancı: “Bu şehirde yaşayan her çocuğun tüm haklara eşit erişim şansına sahip olması için sorumlulukla çalışıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı merkezin açılışında yaptığı konuşmada Lefkoşa’da yaşayan her çocuğun tüm haklara eşit erişim şansına sahip olması için sorumlulukla çalıştıklarını söyledi. Harmancı, “Merkezimizin ilk etapta hizmet vereceği Arabahmet İlkokulu öğretmenlerine iş birlikleri ve katkıları için teşekkür ederim. LTB olarak Surlariçi bölgesinde gelişen sosyal hayatın kamusal açılımlarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Haklara ve hizmetlere erişimin bölge fark etmeksizin eşit şekilde sağlanması, tüm renklerin bir arada yaşadığı Lefkoşa’mız için çok önemlidir. Bu merkez toplumsal barışın da bir parçası olacak. Amaç öğretmenlerimizin özveriyle yetiştirdiği çocuklarımıza ek bir katkı sunarak, çevreye duyarlı, günümüz teknolojisine uyumlu, özgüveni ve sosyal becerileri yüksek bireylerin yetişmesine destek olmaktır.” dedi.

“Her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfederek yapmak istediği şeyleri yapabilmesine biz de destek olmak için burada olacağız”

Başkan Harmancı konuşmasının devamında şöyle dedi: “Son iki buçuk yıldır sadece Lefkoşa'da yaşayanlar değil, insanlık olarak hepimiz; önceliklerimizi, hedeflerimizi ve yöntemlerimizi ivedilikle sorgulayıp dönüştürme gerekliliğini artık göz ardı edemeyeceğimiz bir dönem yaşıyoruz. Pandemi, ekonomik daralma, ciddi şekilde artan işsizlik, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybı sosyal devlet olmanın ve öngörülü, planlı ve adil kalkınmanın önemini her zamankinden daha çarpıcı bir şekilde gösterdi. Bu süreçte ortaya çıkan toplumsal zaafiyetleri gidermek için sorumluklar alıyoruz. Lefkoşa Çocuk Merkezi de bu anlayışın yaşam bulduğu örneklerden biridir. Her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfederek yapmak istediği şeyleri yapabilmesine biz de destek olmak için burada olacağız” dedi.



“Bu açılış varmak istediğimiz hedeflerden ilkini oluşturuyor”

Başkan Harmancı konuşmasını “Buraya Surlariçi Çocuk Merkezi ismini vermedik çünkü bu açılış varmak istediğimiz hedeflerde ilkini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde hem kreşi genişleteceğiz hem de merkezi yaygınlaştıracak, hizmet kapasitesini büyültecek, tüm şehre hizmet verebilecek şekle getireceğiz. Çocuklarımız da merkezimizde huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine destek alacaklar, oyunlar oynayacaklar” diyerek sonlandırdı.