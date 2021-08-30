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Lefkoşa Çocuk Şenliği 3 ve 4 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da

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Oyunlar,tiyatro-dans gösterileri,konserler,atölye çalışmaları,video gösterileri, yoga cimnastik ve masal okumayla dopdolu şenlik Merkez Lefkoşa’da gerçekleşecek.
Lefkoşa Çocuk Şenliği 3 ve 4 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da

Lefkoşa Türk Belediyesi, Eylül ayı ortasında açılacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde “Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde hep beraber eğleniyoruz” mottosu ile çocuklara yönelik iki güne yayılan bir şenlik düzenliyor. 3 Eylül Cuma 16.00-21.00 ve 4 Eylül Cumartesi günü 10.00-21.00 saatleri arasında başkent Lefkoşa’nın yeni buluşma yeri olan Merkez Lefkoşa’da yapılacak ve katılımın ücretsiz olduğu Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklar hem farklı etkinliklerle gönüllerince eğlenme imkanı bulacak hem de okullar öncesinde motivasyon depolamış olacaklar.


Oyunlar,tiyatro-dans gösterileri,konserler,atölye çalışmaları,video gösterileri, jimnastik,yoga ve masal okumayla dopdolu ve iki güne yayılacak şenlikte tüm etkinlikler ücretsiz olup Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ile düzenlenecek.

Lefkoşa Çocuk Şenliği Programı -3 Eylül Cuma
Tiyatro Salonu
16:30- 17: 30 EÇHK  - ÇOCUK HAKLARI VİDEO GÖSTERİMİ
18:00 -18:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal-  ERGENLİK DÖNEMİ VE HAYIR DİYEBİLMEK
19:00 -19:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal – İLETİŞİM BECERİLERİ

Birinci Kat
18:30-20: 00 KTFB Uzm. Fzt. CanizTonyalı –EBEVEYN VE ÇOCUK MASAJ VE BAĞ KURMA SEMİNERİ

Açık Alan
16:30-17:30 Zehra Onbaşı-MÜZİK ATÖLYESİ KIBRIS ÇOCUK OYUNLARI(en çok 10 çocuk)
16:30-18:30 HASDER –MARKUTTİ UÇURGAN ATÖLYESİ  
17:00-18:00 YenaHacışevki – ÇOCUK VE EBEVEYN KART BİTKİ OYUNU (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)
17:30-18:30 EMAA Ozan Özgenler -  KUMAŞ BOYAMA
17:00-18:00 ScienceFor Kids –STEM SCIENCE COLOR LAB  (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
18:30- 19:30 ScienceFor Kids – STEM SCIENCE COLOR LAB  (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
18:30- 19:30 Hanife Tayyareci – MASAL ATÖLYESİ
18:00 -19:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – JİMNASTİK ÇALIŞMASI
18:00 -18:30  EzgiBertiz – ÇOCUK KONSERİ
19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası - ORKESTRAMIZI TANIYALIM

4 Eylül Cumartesi
Tiyatro Salonu
11:00 -11:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – TİLKİ İLE KİRPİ DİJİTAL GÖSTERİM
12:00-12:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – KARAGÖZ SİHİRLİ SEBZELER
14:00 -14:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – KUKLA GÖSTERİSİ
15:00 – 15:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – MASAL SAATİ
16:00 -17:00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – YARATICI DRAMA ATÖLYESİ (en çok 10 kişi)
17:30 – 18:30 LBT – İLERİ DÖNÜŞÜM OYUNCAK ATÖLYESİ

Açık Alan
10:00-11:00 ScienceFor Kids – ORGANIC CHEMISTRY PARFUME LAB (4-12 yaş) (en çok 12 çocuk)
11:00 -13:00 Ülviye Karabaşak – EBRU SANATI
11:00 -12:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – JİMNASTİK ÇALIŞMASI
11:30-12:30 ScienceFor Kids- ORGANIC CHEMISTRY PARFUME (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
11:00- 12:00 YenaHacışevki - ÇOCUK VE EBEVEYN KART BİTKİ OYUNU (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)
14:00-15:00 ScienceFor Kids - ORGANIC CHEMISTRY PARFUME LAB (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
14:00-14:30 EÇHK Ceren Ataker Etci ve Nevin Ersoy – NEFES ÇALIŞMALARI VE FARKINDALIK PRATİKLERİ
14:00-15:00 Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği(Münevver Özakalın) – DİK DURMAK İYİDİR
14:30 -15:00 Dilem Kasapoğlu – ÇOCUK YOGASI (4-7 Yaş)
15:00-16:30 Hanife Tayyareci – MASAL ATÖLYESİ
16:30-17:30 Dilem Kasapoğlu – ÇOCUK YOGASI (8-12 Yaş)
16:30-17:30 Zehra Onbaşı-MÜZİK ATÖLYESİ KIBRIS ÇOCUK OYUNLARI(en çok 10 çocuk)
18:00 -18:30  Ezgi Bertiz – ÇOCUK KONSERİ
18:45 -19:00 21 Dans Company – DANS GÖSTERİSİ
19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası – ORKESTRAMIZI TANIYALIM

 

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