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Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi hakkında açıklama

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Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi hakkında açıklama:
Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesi hakkında açıklama

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda  Yaşanan Gıda Zehirlenmesi  Şüphesi  Hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama:

Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda kalan 11 çocuğumuz; dün akşam mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşayarak;  yuva görevlilerimiz tarafından  gıda zehirlenmesi şüphesi  ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ve  hastanede müşade altına alınmıştır.11 çocuğumuzun sağlık durumu  iyi olup tedavileri yapılarak taburcu olmuşlardır . Endişelenecek bir durum  söz konusu değildir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da bugün, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile birlikte Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi almıştır. 

Yuvada kalan çocuklarla sohbet eden Bakan Çağman, çocukların sağlık durumunu birebir takip ederek çocuklarla yakından ilgilenmiştir.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 51 çocuk  devlet koruması altında bulunuyor ve 6 anne günlük olarak görev yapmaktadır.

Konuya ilişkin araştırma,  Bakanlığımıza  bağlı  Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

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