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Lefkoşa’ da Alkollü Sürücü Aracıyla 7 Metrelik Dere Yatağına Düştü

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Lefkoşa’ da Alkollü Sürücü Aracıyla 7 Metrelik Dere Yatağına Düştü
Lefkoşa’ da Alkollü Sürücü Aracıyla 7 Metrelik Dere Yatağına Düştü

Lefkoşa’da “kalın yol” olarak bilinen caddede dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü aracıyla 7 metrelik dere yatağına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ nın açıklamasına göre, sürücü 37 yaşındaki Oğuzhan Gülnar, tutuklandı.

Saat 00.35’teki kazada, Alayköy Gönyeli-Lefkoşa çevre yolu boyunca JZ 197 plakalı salon aracıyla çift şeritli yolda soldan birinci şeritte Lefkoşa istikametine seyreden Gülnar’ın 203 mlg. alkollü içki tesiri altında olduğu saptandı.

Gülnar, Zefir Cafe yakınlarındaki çembere geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin solundan yoldan çıkıp kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ettikten sonra yedi metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

JZ 197 plakalı araç, sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Tutuklanan sürücü ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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