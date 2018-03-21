Lefkoşa da renkli görüntüler
HARMANCI: “FARKINDALIK ARTTI”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Down Sendromu ile ilgili farkındalığın LTB Gençlik Meclisi tarafından geçen yıl uyandırıldığını, 2017’ye göre Down Sendromuna karşı farkındalığın arttığını, bunun birlikte çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Çorabını Gey da Gel” sloganıyla “Down Sendromu 2. Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.
21 Mart 2018 Çarşamba 21:19
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