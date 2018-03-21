HARMANCI: “FARKINDALIK ARTTI”



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Down Sendromu ile ilgili farkındalığın LTB Gençlik Meclisi tarafından geçen yıl uyandırıldığını, 2017’ye göre Down Sendromuna karşı farkındalığın arttığını, bunun birlikte çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.

