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Lefkoşa' da Trafik Kazası

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa' da Trafik Kazası

12.02.2022 tarihinde, saat 13:15 sıralarında, Lefkoşa’da Nidai Caba Caba sokak üzerinde,
Salih ÜNÜVAR(E-40) yönetimindeki MY 421 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan çukura motosikletinin ön tekeri ile girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisine düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Salih ÜNÜVAR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kaburga kemiği kırıkları ve sol köprücük kemiği kırığı teşhisi nedeniyle cerrahi servisine müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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