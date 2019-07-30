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Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Tombalası Her Salı Göçmenköy Parkında

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Lefkoşa Darts Birliği tarafından Barış Manço parkında her salı gecesi olarak bu yıl ilki başlatılan tombala geceleri, artık her salı Göçmenköy Parkında devam edecektir.
Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Tombalası Her Salı Göçmenköy Parkında

Lefkoşa Darts Birliği tarafından Barış Manço parkında her salı gecesi olarak bu yıl ilki başlatılan tombala geceleri, artık her salı Göçmenköy Parkında devam edecektir. Bu yaz başından Turgut Çalıcı’nın başkanlığını yaptığı Lefkoşa Darts Birliği, aldığı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, spor dairesinden alınan izinlerden sonra, Küçük Kaymaklı da bulunan Barış Manço parkında her salı günü tombala yapmaya başlamıştı. Ancak bölge halkının park yeri sıkıntısından dolayı, rahatsızlığını organize olup şikayet ettikten sonra, Lefkoşa Darts Birliği yönetim kurulu, Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü ile görüştü.

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Bunun üzerine darts sporunda yapılan iş birliği gibi, Göçmenköy yönetim kurulu, Lefkoşa Darts Birliğiyle kendisinin de her çarşamba tombalasını gerçekleştirmiş olduğu ve tesisleri içerisinde yer alan Göçmenköy parkını, ortak paylaşıma açarak ülkemizde örnek bir kulüp olduğunu gösterdi.

Bunun üzerine Lefkoşa Darts Birliği Genel Başkanı Turgut Çalıcı, sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamada, Göçemenköy yönetimine, Lefkoşa Darts Birliğine kucak açtığından dolayı teşekkür ederek, ‘tüm’ Lefkoşalıyı ve halkı her Salı Göçmenköy parkında gerçekleştirilen Lefkoşa Darts Birliği tombalasına davet ederek sahip çıkmaya davet etti.

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