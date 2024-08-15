Lefkoşa Dereboyu’nun 18 Ağustos’ta trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Akif Caddesi ana taşıyıcı hat çalışmalarında ev bağlantıları tamamlanıp caddenin araç trafiğine 18 Ağustos Pazartesi günü açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Akif Caddesi ana taşıyıcı hat çalışmalarında ev bağlantıları tamamlanıp caddenin araç trafiğine 18 Ağustos Pazartesi günü açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmaların Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde devam edeceği duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamada, “Mehmet Akif Caddesi’nde geçici asfaltlama yapılacak ve 2 ay sonra ise caddede kaplama asfalt çalışması yapılacaktır” denildi.