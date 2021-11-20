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Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi

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Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi
Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Ameliyathanesini su bastığı için ameliyatlar iptal edildi. Hastane yönetimi tarafından haber merkezine yapılan açıklamada çatıdaki izolasyon çalışmaları sırasında sorun çıktığı, tedbir amaçlı ameliyatların önce iptal edildiği, ardından hastaları Mağusa’ya yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Önemli bir sıkıntı yok, izolasyon çalışması vardı, bu nedenle sorun oldu, tedbir amaçlı burada ameliyat yapmadık” dendi.

 

Kaynak: Yenidüzen

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