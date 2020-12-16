  • BIST 1.392
  • Altın 467,274
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir pozitif vaka daha! Birçok sağlık çalışanlının karantinaya alınması gündemde

» »
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da Covid pozitif çıktı.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir pozitif vaka daha! Birçok sağlık çalışanlının karantinaya alınması gündemde

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli eski işçi başının PCR testi pozitif çıktığı belirtiliyor.

İşçi başının testinin pozitif çıkması hastanede bir panik havası yarattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da Covid pozitif çıktı.

Temaslı takip ekibinin, hastanedeki yeni pozitif vakayla ilgili temas takibini başlattığı ve işçi başının çok sayıda temaslısı bulunduğu da öğrenildi.

Hastanede şu sırlarda üst düzey bir toplantı gerçekleştirildiği ve çok sayıda kişinin karantinaya alınması gerektiği iddiaları var. Çıkacak kararlar doğrıltusunda çok sayıda sağlık görevlisinin karantinaya alınması durumunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde işlemlerin aksaması gündemde.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Özyiğit: "Kıbrıs'ta en gerçekçi ve en makul çözüm şekli hala federasyondur"16 Aralık 2020 Çarşamba 20:14
  • Yazar Yapıcıoğlu’nun “Leymosunlu” adlı kitabı, okurseverlerle buluşacak16 Aralık 2020 Çarşamba 20:05
  • Turizm ve Paydaş Sektörlerden acil durum bilgilendirme toplantısı16 Aralık 2020 Çarşamba 20:04
  • Ayşegül Baybars'tan Doğuş Derya'ya ''Yurttaşlık Yasası'' yanıtı16 Aralık 2020 Çarşamba 19:58
  • Pilli: 8'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:52
  • Pilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!16 Aralık 2020 Çarşamba 19:51
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • KITOB Başkanı Dimağ Çağıner ‘BİTTİK’ dedi.16 Aralık 2020 Çarşamba 19:32
  • Hükümet programı yarın meclis’te görüşülecek16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Erhan Arıklı: “Maaşlar geç veya taksitle ödenebilir…”16 Aralık 2020 Çarşamba 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti