Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir pozitif vaka daha! Birçok sağlık çalışanlının karantinaya alınması gündemde

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da Covid pozitif çıktı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli eski işçi başının PCR testi pozitif çıktığı belirtiliyor.

İşçi başının testinin pozitif çıkması hastanede bir panik havası yarattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da Covid pozitif çıktı.

Temaslı takip ekibinin, hastanedeki yeni pozitif vakayla ilgili temas takibini başlattığı ve işçi başının çok sayıda temaslısı bulunduğu da öğrenildi.

Hastanede şu sırlarda üst düzey bir toplantı gerçekleştirildiği ve çok sayıda kişinin karantinaya alınması gerektiği iddiaları var. Çıkacak kararlar doğrıltusunda çok sayıda sağlık görevlisinin karantinaya alınması durumunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde işlemlerin aksaması gündemde.